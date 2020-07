Campari Group: dopo il trasferimento della sede legale in Olanda riconfermato anche il CdA alla guida del presidente Luca Garavoglia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Primo CdA per il Gruppo Davide Campari Milano dopo il perfezionamento del trasferimento della sede legale in Olanda. L’operazione non ha comportato nessuna variazione nella composizione del consiglio di amministrazione: Luca Garavoglia (Presidente), Robert Kunze-Concewitz (Amministratore Delegato e Chief Executive Officer), Paolo Marchesini (Amministratore Delegato e Chief Financial Officer), Fabio Di Fede (Amministratore Delegato e Group General Counsel e Business Development Officer), Alessandra Garavoglia, Eugenio Barcellona, Annalisa Elia Loustau, Catherine Gérardin-Vautrin, Michel Klersy completano l’esecutivo dell’azienda leader di beverage.

Anche i comitati interni al consiglio di amministrazione di Campari (ossia, il Comitato Controllo e Rischi e il Comitato Remunerazioni e Nomine) sono rimasti immutati. Entrambi i comitati sono composti da Eugenio Barcellona, Annalisa Elia Loustau e Catherine Gérardin-Vautrin.

Da oggi sono iniziata le negoziazioni delle azioni Campari sul Mercato Telematico Azionario di Borsa (MTA) con il nuovo codice (ISIN NL0015435975).