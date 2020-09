Campania e Liguria con obbligo di mascherina anche all'aperto. Da domani in vigore l'ordinanza

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Da oggi, in Campania, cosi come deciso anche per la Ligura e altri comuni, ci sarà l'obbligo di mascherine anche all'aperto. Lo dispone la nuova ordinanza del presidente della Regione De Luca. La misura è valida fino al 4 ottobre, "salvo l'adozione di nuovi provvedimenti" in conseguenza delle rilevazioni dell'epidemia. "E' necessario il massimo rigore", dice De Luca, "a maggior ragione con l'apertura delle scuole".L'ordinanza conferma le precedenti disposizioni, come l'obbligo di rilevare la temperatura di dipendenti e utenti di uffici pubblici e all'ingresso dei locali. - (PRIMAPRESS)