Campania: da questa notte entra in vigore l'ordinanza che vieta la mobilità tra province. Venerdì scatta il coprifuoco

NAPOLI - Entra in vigore questa notte l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che vieta la mobilità le province della regione (tranne che per motivi d'urgenza esibendo una autocertificazione). De Luca non ha riaperto le scuole elementari: se ci saranno i presupposti deciderà di farlo la task force regionale alla fine di questa settimana. Arzano è stata dichiarata zona rossa. Intanto da venerdì diventa operativo anche il coprifuoco per bar e ristoranti alle 23.Oggi, secondo il bollettino emesso dall'Unità di crisi della Regione Campania, i casi positivi erano 1.760 a fronte di 13.878 tamponi.