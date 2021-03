Campagna Vaccini: oltre milioni hanno ricevuto anche la seconda dose. Ritardi ancora nelle fasce tra i 60 e gli 80

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stata superata la soglia di 3 milioni di vaccinati anche con la seconda dose. Secondo il report di Palazzo Chigi sono 3.037.122 quelli che hanno completato la vaccinazione, mentre sono 9.658.927 le somministrazioni totali pari all'85% di 11.247.180 dosi finora distribuite alle Regioni. Il dato di somministrazione della seconda dose, tuttavia, va messo in relazione con i 9.658.927 di totale delle somministrazioni praticate sinora e che non è ancora omogeneo su tutto il territorio perchè ci sono ampie fette di popolazione nella fascia compresa tra i 60 e gli 80 che sono in attesa anche della prima dose. I ritardi maggiori sono sulla fascia tra i 16 ed i 19 anni che pure gli ultimi dati hanno visto come segmento a rischio. Nel dato dei 3 milioni di vaccinati con due dosi ci sono le categorie che sono ritenute a rischio per le attività svolte. - (PRIMAPRESS)