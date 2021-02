Campagna vaccini: in Italia sono oltre 3milioni le dosi somministrate con Pfizer, AstraZeneca e Moderna

(PRIMAPRESS) - ROMA - I vaccini contro il Covid-19 somministrati finora in Italia sono 3 milioni 181.659, il 78,1% del totale di quelli consegnati (4 mln 75.870, di cui 3 mln 288.870 Pfizer-BioNTech,244.600 Moderna e 542.400 AstraZeneca). Vaccinati 1 mln 998.975 donne e 1 mln 182.684 uomini. Hanno ricevuto entrambe le dosi 1 mln 303.073. Lo si apprende dal report del commissario straordinario per l'emergenza.Vaccinati oltre 2,1 mln di sanitari,603.629 unità di personale non sanitario, 343.136 ospiti di Rsa e 127.281 over 80. - (PRIMAPRESS)