Campagna vaccinale, il contributo degli Ufficiali della Riserva all'Ospedale da campo di Cosenza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ieri era stato lo stesso Draghi a guardare ad una proroga dello stato di emergenza per il contenimento della pandemia. E’ probabile che la proroga possa protrarsi fino a dicembre prossimo. Il 31 luglio non si chiuderà quindi la stagione dei Dpcm a raffica del governo Conte e delle strutture straordinarie dedicate alla lotta al coronavirus, come era stato ipotizzato nei giorni scorsi da alcuni ministri e sottosegretari. E non ci sarà neanche bisogno di soluzioni normative particolari per prolungare l’emergenza e il proseguimento dell’incarico al Commissario Figliuolo a cui va il merito di aver gestito al meglio la logistica per la campagna vaccinale.

Le forze operative terrestri dell’esercito sono state determinanti nel supporto alle somministrazioni dei vaccini che ad oggi hanno raggiunto i 14.623.752 di cittadini che hanno ricevuto la doppia dose.

Un lavoro fatto di uomini dell’esercito ma anche di professionisti che fanno parte degli Ufficiali della Riserva Selezionata e che vengono impiegati negli scenari più disparati. E’ il caso del giornalista della Rai, Andrea Romoli che ha ricevuto un “Encomio Solenne” dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto per il servizio svolto di “Ufficiale addetto stampa” presso l’Ospedale da campo di Cosenza in Calabria contribuendo alla comunicazione e sensibilizzazione della campagna vaccinale over 80 e delle persone “fragili”. - (PRIMAPRESS)