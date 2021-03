Campagna vaccinale, Balzanelli (118): “Accelerare con somministrazioni H24 e a domicilio per gli anziani non autonomi”

(PRIMAPRESS) - ROMA - La parola d’ordine del Governo Draghi è accelerare sulla campagna vaccinale, indispensabile per mettere, il più possibile, in sicurezza il Paese guardando alle 100 mila vittime dall’inizio della pandemia. Il Ministro della Salute firma la circolare che autorizza anche per gli over 65 l’utilizzo del vaccino AstraZeneca a patto che non abbiano particolari patologie. Alla campagna vaccinale, tuttavia, non basteranno solo gli accordi con i medici di base sottoscritti nei giorni scorsi. Difficile pensare che categorie più fragili di anziani possano recarsi di persona presso centri vaccinali o semplicemente prenotarsi sul web per la somministrazione. A sollevare la questione oltre che le associazioni di assistenza agli anziani è anche il SIS 118 che ricorda di essere il primo front verso l’emergenza sanitaria ma anche a presentare le caratteristiche per raggiungere cittadini con evidenti difficoltà a recarsi presso i centri vaccinali. “I grandi hub che si stanno aprendo, come quello della Stazione Termini - sostiene il presidente del SIS 118, Mario Balzanelli - sono una risorsa fondamentale per accelerare il processo di vaccinazioni ma da questi sono tagliati fuori anziani con difficoltà di mobilità autonoma. Eppure è una fascia consistente di cittadini che non può essere trascurata. Ma noi del 118 - continua Balzanelli - pensiamo anche ad una vaccinazione effettuata h 24, di giorno e di notte, senza soluzioni continuità, alternando ogni 8 ore il personale medico-infermieristico coinvolto, includendo prefestivi, festivi e superfestivi. È solo così che si potrà, dosi permettendo, di coprire una l’arca fascia di cittadini entro la prossima estate come auspicato dal ministro Speranza”. Conclude il presidente del 118. - (PRIMAPRESS)