Camorra: sequestrati dalla Dia beni per 3 mln di euro ad un membro di una cosca di Poggiomarino

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha sequestrato beni per 3 mln di euro ad un membro del clan camorristico attivo a Poggiomarino (Napoli) e aree vicine. L'uomo, scarcerato nel 2021 dopo una lunga detenzione, ha precedenti per associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona, lesioni personali, rapina e altri reati. Nel mirino degli investigatori 14 unità immobiliari (terreni e appartamenti), quote sociali e beni di 2 imprese del settore alimenti e bevande, rapporti finanziari, polizze vita e altri beni. - (PRIMAPRESS)