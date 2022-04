Camorra: operazione Ros e GdF contro aziende vicine al clan Moccia. 57 le misure cautelari

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - I carabinieri del Ros hanno notificato 57 misure cautelari (36 arresti in carcere, 16 arresti ai domiciliari e 5 divieti temporanei di esercitare attività d'impresa) emessi dal gip nei confronti di altrettanti indagati. Il Gico della GdF ha notificato contestualmente altri due divieti temporanei di esercitare attività d'impresa e se- questrato d'urgenza beni mobili e immobili e quote societarie per un valore complessivo di 150 mln. Contestati a vario titolo reati commessi per agevolare il clan camorristico Moccia. - (PRIMAPRESS)