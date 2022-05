Camorra: cuoco vicino al clan maliardo catturato in Costa Azzurra. Era a Cannes sotto falso nome

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Era diventato un famoso cuoco in Costa Azzurra, dove era latitante da 8 anni. In manette Antonio Cuozzo Nasti, considurato vicino al clan camorristico Mallardo e parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano. Il 56enne è stato catturato all'alba dai carabinieri della Compagnia di Giuliano in una cittadina non lontano da Cannes, dove si era costruito una nuova vita sotto falso nome. L'operazione è stata svolta nell'ambito di un progetto europeo curato dalla Dia con Servizio Cooperazione Internazionale Polizia. - (PRIMAPRESS)