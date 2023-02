Camorra, abbattuta la villa-bunker dei Casalesi nel casertano. Piantedosi (Interni): “Sono qui a testimoniare la presenza dello Stato”

(PRIMAPRESS) - CASERTA - Le squadre dei Vigili del Fuoco di Caserta stanno completando le operazioni di demolizione a Casapenna della villa-bunker, covo in cui aveva trascorso gli ultimi mesi di latitanza, il capo dell'organizzazione criminale dei Casalesi, Michele Zagaria su mandato della Procura campana. Sull'area è arrivato questa mattina anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alle operazioni: "Sono qui come sentita testimonianza della presenza dello Stato. Oggi simbolicamente distruggiamo il passato e ripartiamo dal vero valore aggiunto di questa terra". Presente anche il deputato della Lega, Giampero Zinzi: "Dove la camorra ha lasciato le macerie, lo Stato e le istituzioni lavorano insieme per ricostruire e ribadire che la legalità è un diritto ed è la base per il futuro dei nostri figli”. Così il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi. - (PRIMAPRESS)