Camera: oggi in aula la discussione sull'istituzione dell'Agenzia per la Cybersicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi lunedì 26 luglio, la ripresa dei lavori alla Camera con la discussione sulle linee generali del disegno di legge di disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

A seguire la discussione sulle linee generali del disegno di legge in materia di assegno temporaneo per figli minori già approvato dal Senato; ed infine la discussione sulle linee generali della mozione per potenziare il contrasto di infiltrazioni mafiose con particolare riferimento alla realizzazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. - (PRIMAPRESS)