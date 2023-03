Camera, la replica di Meloni alle accuse delle morti dei bambini nel Mediterraneo: “È una calunnia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Toni alti tra maggioranza e opposizione alla Camera con uno scontro a tutto campo a partire dal tema dei migranti agli aiuti in Ucraina passando alla legge di riforma fiscale con l'attacco di Giuseppe Conte (M5S) che ha parlato di aver "abbassato le tasse agli evasori". "Raccontare al cospetto del mondo, di fronte a questo enorme sforzo, che invece lasciamo bambini morire nel Mediterraneo è una calunnia ... O Volete dire che ci sono uomini delle forze dell'ordine che non vogliono salvare i bambini per indicazioni del governo?". Così la premier Meloni replicando alla Camera. Guardando quanti migranti si è riusciti a salvare rispetto alle partenze, "i dati di questo governo sono i più bassi" e "smentiscono la propaganda".Su Cutro fatta "polemica bizzarra"."Blocco navale?Missione Ue insieme a Libia". - (PRIMAPRESS)