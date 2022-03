Camera, Draghi: “La pace si troverà in ambito multilaterale. Qui sarà la nostra forza”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ue più unita in difesa pace "Non è vero che ci siamo rassegnati a non perseguire la pace, non c'è alcuna rassegnazione. Vi ringrazio molto del ruolo che alcuni mi vogliono attribuire ma io credo che non occorra cercare un ruolo, ma cercare la pace, e su questo potete contare che lo farò con tutta la mia volontà, senza pausa". Così Draghi, nella replica alla Camera. "La pace si troverà in un ambito multilaterale, come la risposta all'aggressione è stata multilaterale. E' qui che sta la nostra forza". "Gli eventi hanno reso l'Europa più unita,forza di pace". - (PRIMAPRESS)