Cambogia: rogo a Poipet, in fumo un casinò ed un hotel con clienti che si sono lanciati dai tetti

(PRIMAPRESS) - CAMBOGIA - È stato domato solo alle prime ore dell'alba il rogo scoppiato ieri notte poco dopo le 23 a Poipet in Cambogia. Andato in fumo un casinò ed un hotel molto vicino al confine con la Thailandia, senza che per il momento siano stati segnalati morti o feriti. Nei video,pubblicati sui social da testimoni, si vede un gruppo di persone intrappolate sul tetto dell'edificio,alcune delle quali decidono di lanciarsi nel vuoto per evitare le fiamme. - (PRIMAPRESS)