Caltanissetta: abusi a scuola. Un insegnante ai domiciliari per violenze ad una 11enne

CALTANISSETTA - La Squadra Mobile di Caltanissetta ha arrestato un professore di scuola media per violenza sessuale. Al docente sono stati dati i domiciliari. L'uomo, che insegna in una scuola statale,sfruttando il suo ruolo di insegnante avrebbe molestato in più occasioni una 11enne. La ragazzina ha raccontato quanto accaduto a una sua insegnante che ha riferito tutto alla vice preside, ma le confidenze non hanno sortito alcun effetto. La vittima si è quindi rivolta ai genitori, che hanno immediatamente denunciato i fatti alla Squadra Mobile.