Caltanissetta: 5 arresti in una struttura socio-assistenziale per maltrattamenti di disabili psichici

CALTANISSETTA - I Carabinieri hanno eseguito 5 ordini di custodia nei confronti di titolari e dipendenti di una struttura socio-assistenziale per disabili psichici che è stata posta sotto sequestro nel Nisseno. I destinatari del provvedimento, uno in carcere,2 ai domiciliari e 2 interdetti dalla professione per un anno, sono indagati a vario titolo di violenza sessuale aggravata,maltrattamenti,abbandono d'incapace ed esercizio abusivo della professione di infermiere.Documentati casi di violenze sessuali, percosse, malnutrizione, abbandono di incapaci.