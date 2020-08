Caltagirone: fermato dalla Polizia il marito della donna 46enne morta sul pianerottolo di casa. Gli investigatori appuntano su di lui gli indizi della mano omicida

(PRIMAPRESS) - CALTAGIRONE - E’ stato fermato dalla polizia il marito della donna 46enne trovata morta sul pianerottolo di casa, a Caltagirone. L'uomo, 50 anni,è accusato dell'omicidio della donna, che era una operatrice sociale. La coppia aveva due figli. La vittima aveva deciso di interrompere il matrimonio avviando le pratiche di separazione. La scelta non sarebbe stata accettata dal marito creando motivo per diversi litigi come stanno ricostruendo gli investigatori. L'uomo avrebbe sostenuto che la moglie sarebbe caduta dalle scale, ferendosi mortalmente. Una ricostruzione che non ha convinto la Procura di Caltagirone. - (PRIMAPRESS)