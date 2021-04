California: sparatoria nella cittadina di Orange. Due feriti e 4 morti tra cui un bambino

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Sono almeno 4 i morti e 2 i feriti a seguito di una sparatoria avvenuta a Orange, in California. Una delle vittime è un bambino. Un uomo ha aperto il fuoco per motivi ancora ignoti ed è stato a sua volta ferito dagli agenti intervenuti e trasportato in ospedale. "La situazione è stata stabilizzata e non c'è nessuna minaccia per il pubblico", fa sapere la polizia di Orange. "Orribile e straziante. I nostri cuori sono con le famiglie colpite",twitta il governatore della California, Newsom. - (PRIMAPRESS)