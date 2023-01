California: si è costituito il killer asiatico della nuova strage ad Half Moon Bay con 7 vittime

(PRIMAPRESS) - USA - A sole 48 ore dalla strage avvenuta ieri durante il Capodanno Cinese in California ad opera di un cinese, oggi c'è un nuovo caso sempre in California con 7 morti. La sparatoria è avvenuta in due distinte sparatorie, ad opera della stessa persona, ad Half Moon Bay, in California a sud di San Francisco. Il killer della nuova strage,dopo quella di due giorni fa con 11 morti, sempre in California, è un uomo identificato in Zhao Chun Chunli,67 anni che si è costituito."E' sotto custodia e l'arma usata è stata recuperata.Non ci sono minacce per la comunità", afferma la polizia. Biden ha lanciato un appello al Con- gresso invocando il divieto delle armi d'assalto. Ma resta per gli inquirenti da sciogliere un interrogativo sul perchè due asiatici in due diversi episodi hanno aperto il fuoco su persone senza evidenti ragioni. Tanto è peró bastato a Biden per rialzare la voce sulla questione della detenzioni delle armi. - (PRIMAPRESS)