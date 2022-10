California: arrestato serial killer 43enne accusato di aver compiuto 6 omicidi. Su di lui c’era una taglia

(PRIMAPRESS) - USA - La polizia di Stockton in California ha arrestato un 43enne accusato di una serie di omicidi- 5 quest'anno e uno nel 2021 - che hanno scioccato la piccola comunità nella California centrale. Wesley Brownlee è stato catturato mentre era "a caccia" di un'altra vittima, ha detto il capo della polizia Stanley McFadden in una conferenza stampa. Le forze dell'ordine avevano messo una taglia da 125.000 dollari per qualsiasi informazione che portasse all'arresto. "Era in missione per uccidere", ha detto McFadden. - (PRIMAPRESS)