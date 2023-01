Calcio malato: oggi al Viminale le decisioni dopo gli scontri tra Paganese e Casertana

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Oggi riunione al Viminale per provvedimenti sugli scontri avvenuti ieri nel centro di Pagani, dove le tifoserie di Paganese e Casertana hanno creato il caos. All’incrocio tra via San Domenico e via Leopardi il pullman di colore bianco su cui viaggiavano circa 50 tifosi della Casertana è stato bruciato. tifosi a bordo sono scesi rapidamente dal mezzo e non risultano feriti. Tuttavia, il rogo ha colpito anche la facciata di una palazzina. Ipotesi di chiusura degli stadi al pubblico. - (PRIMAPRESS)