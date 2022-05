Calcio: l’addio a Mino Raiola (54), il procuratore dei grandi campioni nel ricordo di Luciano Moggi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - L'addio prematuro a Carmine Raiola, per tutti Mino, il procuratore calcistico morto ieri per un male incurabile a 54 anni, ha colpito il mondo del calcio. Luciano Moggi p, l'ex direttore generale della Juventus, che ha tenuto a battesimo Mino nella sua professione di manager racconta l'uomo di cuore oltre che l'abile mediatore tra gli interessi dei calciatori assistiti e i club di football italiani e stranieri. "All'epoca in cui era all'inizio di una carriera da procuratore, quando ancora lo chiamavano in tanti "il pizzaiolo", ed io ero il direttore generale della Juve - racconta Moggi - io ricordavo che quel personaggio dallo stile semplice parlava correttamente quattro lingue e non era poco per potersi immergere nel mondo del calcio dove dirigenti e giocatori vengono da ogni parte del globo". - (PRIMAPRESS)