Calcio: bufera sul Barcellona che avrebbe pagato una consulenza sospetta a Negreira, vice presidente degli arbitri

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Bufera sulla società di calcio del Barcellona, al comando del campionato spagnolo. Tra il 2016 e il 2018,il club catalano avrebbe pagato 1,4 mln di euro a una società riferibile a José Maria Enriquez Negreira, all'epoca vice presidente del Comitato tecnico degli arbitri. Lo riferisce la radio Ser Catalunya. Negreira nega trattamenti di favore e afferma che i pagamenti si riferiscono a una consulenza per il comportamento dei giocatori in campo. Il Barcellona annuncia azioni legali a tutela della propria immagine. Ma sarà comunque difficile non pensare che quella consulenza non abbia creato un serio conflitto di interessi. - (PRIMAPRESS)