Calcio a 8: al via le finali del Campionato Giovanile di Msp Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Al via le Finali del Campionato Giovanile calcio a 5 e calcio a 8 al Circolo Flaminia 7 di Roma, organizzato dal MSP Roma, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, in collaborazione con l’All Events & Sport. Il Campionato Giovanile ha coinvolto nella stagione 4000 atleti, per un totale di 46 società partecipanti di Roma e Provincia. Le Finali, proseguiranno fino alla conclusione del 10 giugno come ha anticipato il Presidente di MSP Roma, Claudio Briganti. - (PRIMAPRESS)