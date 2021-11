Calcio a 5 under 14: al via l'All Events&Sport di Roma con il sostegno di MSP Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sabato 6 novembre, a Roma, il calcio a 5 e 8 giovanile scende in campo per l'All Events e Sport che coinvolge oltre 3.000 tra ragazzi e ragazze, in rappresentanza di 60 società sportive per un totale di oltre 200 squadre e 13 categorie. Si comincia sabato 6 novembre e sarà una nona edizione da record, anche perché l'unione fa la forza. Dopo 10 anni di organizzazione e gestione dei campionati amatoriali per bambini e ragazzi interagendo per proprio conto sul territorio, i due comitati di Roma Nord (Futsal Game) e Roma Sud (C.G.R.) hanno infatti deciso di abbracciare l'intera città al fine di offrire un servizio sempre migliore alle società partecipanti, per dare la possibilità ai giovani calciatori di confrontarsi con più realtà sportive della nostra città. La nuova realtà, che organizzerà anche eventi in altre discipline, ha preso il nome di All Events e Sport (AES) e il progetto sviluppato ha ricevuto il sostegno e il riconoscimento da parte del MSP Roma, comitato provinciale di MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, che ha creduto fortemente in questo percorso sportivo che ha come primario obiettivo quello di riempire i campi, di calcio a 5 e calcio a 8, di bambini e ragazzi sorridenti e gioiosi. Queste le categorie previste: Topolino, Minipulcini, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Under 23 e Under 14 femminile nel calcio a 5 e Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores nel calcio a 8. Le società con più squadre iscritte sono Balduina (11, tutte nel calcio a 5), Belle Arti (10), Flaminia Sette (8) e Dribbling (7). Le finali sono in programma nel weekend tra il 26 e il 28 maggio. - (PRIMAPRESS)