Calabria: operazione dei Carabinieri a Gioia Tauro con 65 misure cautelari. Colpite cosche da Rosarno a Brescia

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Sono 65 le misure cautelari eseguite dai Carabinieri a Gioia Tauro: 47 in cella, 16 ai domiciliari e 2 con obbligo di dimora, i destinatari sono accu- sati a vario titolo di"associazione di tipo mafioso e concorso esterno, porto e detenzione di armi comuni e da guerera, estorsione,narcotraffico, riciclaggio di denaro sporco e associazione per delinquere. Colpite le cosche Bellocco di Rosarno, Spada di Ostia e Lamari, Larosa e Pesce della Piana di Gioia Tauro. A Brescia 13 misure e sequestrati beni per 4mln. - (PRIMAPRESS)