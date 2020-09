Caivano: una storia di omofobia si trasforma in omicidio familiare. Arrestato Antonio Gaglione (30 anni)

(PRIMAPRESS) - CAIVANO (NAPOLI) - E’ finita in tragedia familiare un rancore animato dal pregiudizio e dall’ignoranza. Maria Paola Gaglione, una ragazza di 22 anni è stata uccisa dal fratello che l’ha speronata con la sua auto mentre la giovane era a bordo di uno scooter in compagnia di un’altra ragazza. Nell’urto la ragazza è caduta perdendo la vita e Antonio Gaglione, l’autore dello svernamento si è poi accanito sull’altra passeggera pestandola a sangue. Il motivo di questa assurda vicenda è stata la relazione affettiva stabile che avevano le due ragazze ed invisa al fratello di Maria Paola.

“Non volevo uccidere nessuno, ma dare una lezione a mia sorella e soprattutto a quella là (la compagna ndr) che ha 'infettato' mia sorella che è sempre stata normale". Queste le parole dette ai carabinieri da Antonio Gaglione. Il giovane, 30enne, ora è in carcere con l'accusa di omicidio e violenza privata aggravata da omofobia. - (PRIMAPRESS)