Cairo: il Tribunale egiziano allunga di 15 giorni la detenzione dello studente Patrick Zaki

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Altri 15 giorni di reclusione per Patrick Zaki, lo studente dell'università d Bologna in carcere, da quasi un anno in Egitto, con l'accusa di propaganda sovversiva su Internet. Commentando la notizia al telefono, la sua legale Nasrallah ha detto che "ci si aspettava la scarcerazione". Ieri l'udienza al Cairo, monitorata da diplomatici europei tra cui un funzionario italiano. Il ragazzo è apparso "in buono stato". - (PRIMAPRESS)