Cadavere trovato a Roma: egiziano in una intercapedine di un appartamento a Tor Sapienza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Macabro ritrovamento ieri in un appartamento nel complesso delle case popolari di via Morandi 150,nella periferia romana di Tor Sapienza. Il cadavere di un operaio egiziano 48 anni,incensurato, è stato ritrovato in una intercapedine nelle immediate vicinanze dell'abitazione occupata abusivamente dalla vittima, dal fratello e da due connazionali. Il corpo aveva mani e piedi legati. La scomparsa del 48enne era stata denunciata il 12 dicembre scorso. I carabinieri di Montesacro indagano per omicidio. - (PRIMAPRESS)