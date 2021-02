Cabina regia Covid: domani riunione Speranza, Gelmini ed enti locali per nuovo Dpcm. Regolamentata anche la Pasqua

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani alle 9 si riunirà la Cabina di regia con i ministri Speranza e Gelmini. Partecipano Regioni,Comuni,Province Sul tavolo il nuovo Dpcm, in vigore dal 6 marzo per 30 giorni, ha anticipato il ministro Speranza. Dunque il provvedimento comprenderà anche la Pasqua. "La bussola, per me,nella scrittura del prossimo Dpcm, sarà sempre il principio di tutela e salvaguardia di diritto alla salute", ha detto Speranza nella sua informativa al Senato. "Il prossimo Dpcm varrà dal 6 marzo al 6 aprile".Lo ha annunciato il ministro della Salute Sepranza al Senato.Il Dpcm includerà dunque la Festività di Pasqua del 5 aprile."La bussola sarà la salvaguardia del diritto alla salute". Per la campagna vaccinale gli obiettivi sono 3: anziani,fragili e personale dei servizi". "E'decisiva la consegna puntuale delle dosi e l'Italia non si rassegna alla riduzione. Con i vertici dell'Ue stiamo esercitando il massimo di pressione sulle aziende perchè si trovino soluzioni per aumentare"i vaccini. "Solo il lavoro comune di tutte le Istituzioni può farci vincere la sfida" della pandemia.Così il ministro Speranza al Senato. "Il premier ha detto che l' unità non è un'opzione, ma un dovere". "Le polemiche disorientano i cittadini" "Impegno governo per congrui risotori". Ora "non ci sono le condizioni per ridurre le misure di contrasto"."Le terapie intensive sono sopra la soglia critica in 5 Regioni e l'Rt si avvia a superare la soglia di 1"."La presenza di varianti condizionano l'epidemia. L'inglese sarà prevalente. Alzare guardia" - (PRIMAPRESS)