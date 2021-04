Buon Compleanno Roma. La Città Eterna compie 2774 anni. Gli eventi per celebrarla

(PRIMAPRESS) - ROMA - Buon compleanno Roma! La Città Eterna compie. La sua fondazione, secondo gli storici risale al 21 aprile del 753 a.C. quando Romolo ne tracciò i confini sul Colle Palatino. L’emergenza sanitaria ne farà risultare meno festaiole le celebrazioni e chissà se tra altri 2mila anni la storia avrà scritto che nel 2021 d.C. una pandemia ne aveva condizionato i festeggiamenti. Il programma di oggi prenderà il via con la tradizionaleall’Altare della Patria in Piazza Venezia e proseguirà con la celebrazione della Santa Messa da parte del Cardinale Angelo De Donatis Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma alla Basilica dell’Ara Coeli.La Sindaca in seguito presenterà larealizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il vincitore del Premio Cultori di Roma e il vincitore del Premio Certamen Capitolinum e la consegna della prima copia dell’edizione 2021 della Strenna dei Romanisti. Nel rispetto delle disposizioni e dei suggerimenti delle autorità sanitarie non è previsto pubblico presente.A festeggiare la Capitale il 21 aprile sarà il Roseto Comunale che, in occasione del Natale di Roma, riapre le porte al pubblico, seppur con regole rigide, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. Non mancheranno, inoltre, le speciali visite guidate ed escursioni per adulti e bambini. Per questi ultimi anche interessanti cacce al tesoro , sulle tracce degli antichi romani. A partire dal giorno del Natale di Roma, per alcuni mesi tutti i giorni dalle ore 21 in poi un suggestivoanimerà con luci e colori la facciata dell’edificio situato sul lato nord della piazza che si affaccia su due dei monumenti più iconici di Roma,. L’installazione si svilupperà come la metamorfosi di una natura ispirata agli affreschi romani che avvolge e decora una reinterpretazione contemporanea e surreale del Mausoleo. Il palazzo illuminato dal video mapping ospiterà il Bvlgari Hotel di Roma la cui apertura è prevista nel 2022.festeggerà il Natale di Roma con un racconto dedicato alla leggendaria nascita della città nelle sue trasposizioni cinematografiche più celebri: un incipit che disegna anche la matrice storica del costume a Roma. Mercoledì 21 aprile alle 12.30, per la ricorrenza del 2774° Natale di Roma, Clara Tosi Pamphili, curatrice del progetto, ripercorrerà il mito capitolino nel cinema e nel costume: dalle ricostruzioni epiche e fantasiose dei cosiddetti “sandaloni”, come “Romolo e Remo” (1961) diretto da Sergio Corbucci e sceneggiato - tra gli altri - da Sergio Leone, al rigore della recitazione e della filologia storica e linguistica del proto-latino in “Il Primo Re” (2019) di Matteo Rovere, premiato con il David di Donatello per la Fotografia.ùLe celebrazioni per ilsaranno l’occasione per un’osservazione ravvicinata e suggestiva dell’Ara Pacis, uno dei più importanti capolavori dell’arte romana, costruito tra il 13 e il 9 a.C. per celebrare la pace instaurata da Augusto sui territori dell’impero: il 21 aprile alle ore 11 sulla pagina Facebook del Museo dell’Ara Pacis sarà pubblicato un nuovo video sul museo e sul monumento, con riprese da drone e immagini suggestive, che mostrano i rilievi dell’altare eccezionalmente a colori.Un altro video inedito propone unacon gli archeologi della Sovrintendenza. Saranno mostrati per la prima volta due tratti dei camminamenti, recentemente riqualificati e resi accessibili ai visitatori, a via Campania e a viale Pretoriano. Alle ore 12, sui canali social della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Appuntamenti in streaming anche alla Casa del Cinema, al Teatro dell'Opera e al Teatro di Roma. - (PRIMAPRESS)