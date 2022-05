Buon compleanno Mr. Garavani! I 90 anni di Valentino, lo stilista dell’eleganza femminile in rosso

(PRIMAPRESS) - ROMA - La leggenda della moda italiana, lo stiliste Valentino Garavani, oggi 11 maggio compie 90 anni. Il suo nome evoca non solo eleganza, alta sartoria e innovazione nel fashion, ma persino un colore: il celebre rosso Valentino, da lui concepito. Il couturier, che ha iniziato la sua carriera negli anni ‘60 nel suo atelier romano, creando di lì a poco un marchio internazionale di stile. L'ispirazione glamour gli arriva da Hollywood, ma è la sua ossessione per l'artigianalità tutta Made in Italy a fare la differenza. Particolarmente influente anche lo stile parigino, per via degli studi di Valentino, che all'età di 17 anni frequentò la prestigiosa École des Beaux-Arts e la Chambre Syndicale de la Couture, seguiti dall'apprendistato da Jean Dessés e Guy Laroche. A Roma, grazie anche al supporto di Giancarlo Giammetti, lo stilista trova un partner per tutta la sua carriera e vita, aprendosi alla moda internazionale. Da quel momento in poi, il successo dello stilista è senza freni, tanto che arrivo a conquistare personalità di spicco come la first lady Jackie Kennedy - che dopo l'assassinio di suo marito ordinò ben sei abiti Valentino per il suo anno di lutto, e dopo ancora il celebre abito da sposa plissettato per le nozze con Aristotele Onassis - o ancora l'attrice Elizabeth Taylor, ma anche figure reali come Marie Chantal, principessa ereditaria di Grecia, e Lady D. - (PRIMAPRESS)