Buon Compleanno a Jorge Mario Bergoglio. Papa Francesco compie 85 anni. Le docu-serie sul Santo Padre in Tv

(PRIMAPRESS) - CITTA' DEL VATICANO - Buon compleanno a Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, che oggi 17 dicembre 2022 compie 85 anni. Gli auguri sono arrivati da tutto il mondo ma a commuovere il Santo Padre sonmo stati i disegni, biglietti di auguri e anche un videomessaggio di buon compleanno a Papa Francesco. Così i piccoli pazienti dell'ospedale Bambino Gesù di Roma hanno voluto manifestare al Santo Padre la loro vicinanza e il loro affetto nel giorno del suo 85esimo compleanno. "Quando vieni a trovarci?", gli chiedono nel video girato da Telepace e dall'Associazione Fonte di Ismaele, attiva nel quartiere Tuscolano per aiutare i bambini vulnerabili insieme con l'Istituto di medicina solidale onlus e con l'Elemosineria apostolica. I bambini dicono al Pontefice che lo vorrebbero incontrare per abbracciarlo ma anche per "giocare insieme" e "fare i compiti", e naturalmente anche per dargli i loro regali. I giorni che si preparano alla natività, vedranno diversi programmi parlare del Santo Padre: Canale 5 proporrà domenica 19 dicembre alle 20.50 lo Speciale Tg5 Francesco e gli invisibili - Il Papa incontra gli ultimi. E' un Docu-evento, a cura di Fabio Marchese Ragona – con papa Francesco che attraverso le telecamere di Mediaset incontra quattro persone (un ergastolano, un senzatetto, una scout diciottenne, una donna che ha subito degli abusi) per dialogare con loro. Attenderà Natale, invece Netflix per mettere in onda il 25 dicembre la docu-serie "Stories of a generation" con Papa Francesco in tutto il mondo. L’anteprima sui contenuti della serie, ispirata al pluripremiato libro scritto da papa Francesco La saggezza del tempo, verrà lanciata proprio oggi, giorno del suo compleanno. - (PRIMAPRESS)