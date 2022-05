Budapest: la convention antisemita dei Repubblicani Usa con Trump e l’ungherese Bayer

(PRIMAPRESS) - BUDAPEST - L'antisemita ungherese Zsolt Bayer è intervenuto ad un raduno dei repubblicani Usa a Budapest a cui ha partecipato anche l'ex presidente Trump,il suo ex capo dello staff Mark Meadows e il conduttore di Fox News Tucker Carlson, accusato dopo la strage di Buffalo di contribuire alla diffusione di teorie suprematiste. A riportare queste presenze è il giornale Usa, Guardian. Bayer è noto per aver chiamato gli ebrei "escrementi puzzolenti", i rom "animali" e per aver usato termini razzisti nei confronti dei neri. - (PRIMAPRESS)