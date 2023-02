Bruxelles, von der Leyen: “Un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia e black list dei propagandisti di Putin”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La conferenza stampa al termine del Summit Ue sull'Ucraina a Bruxelles annuncia nuove sanzioni alla Russia sulll'export ma anche l'inserimento in una black list dei propagandisti di Putin che diffondono menzogne. Sono queste due delle misure che faranno parte di un altro pacchetto di sanzioni come anticipato dalla presidente della Commissione Europa, Ursula von der Keyen. E poi ancora un coordinamento sulla raccolta di prove a sostegno dei crimini di guerra di cui la Russia si è resa protagonista. Un'azione per consentire al Tribunale dell'Aja di guardare ad un processo per i protagonisti dei crimini. - (PRIMAPRESS)