Bruxelles, oggi ultimo consiglio Ue dell'anno con le prese di posizioni di Draghi su misure Covid e immigrazione

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I capi di Stato o di governo della Repubblica d'Armenia, della Repubblica dell'Azerbaigian, della Georgia, della Repubblica di Moldova e dell'Ucraina, i rappresentanti dell'Unione europea e i capi di Stato o di governo dei suoi Stati membri si sono riuniti ieri a Bruxelles. Durante la riunione è stata convenuta una dichiarazione congiunta per ribadire il forte impegno a favore del partenariato orientale strategico: "ambizioso e lungimirante, che rimane saldamente ancorato a valori fondamentali comuni, interessi reciproci e titolarità condivisa, responsabilità, inclusività, differenziazione e responsabilità reciproca. In quanto dimensione specifica della politica europea di vicinato, il partenariato consente di avvicinare l'Unione europea e i partner orientali europei. Mira a promuovere la stabilità, la prosperità e la cooperazione reciproca nonché a portare avanti il nostro impegno a favore delle riforme necessarie e ad affrontare le sfide globali e regionali che si parano davanti a noi, a beneficio di tutti i nostri cittadini", si legge nella nota conclusiva della dichiarazione. Questa mattina, invece, a Bruxelles, nell'ultimo Consiglio europeo dell'anno a cui partecipa il premier Draghi non è esclusa ancora qualche scaramuccia che era già iniziata ieri sera circa la posizione dell'Italia circa i test per chi rientra o arriva dall'estero e i 5 giorni di quarantena ma anche per l'altro tema caldo dell'immigrazione. Si apre con l'intervento del presidente del parlamento Ue Sassoli. Si chiuderà con la conferenza stampa alle 22. Oltre ai temi citati ci saranno sul tavolo anche prezzi alti sul mercato dell'energia e Ucraina con le truppe russe schierate a confine. Ieri scintille con Draghi che ha difeso la stretta sugli arrivi in Italia dall'Ue. A quanto si apprende nella bozza di conclusione del Consiglio ci sarebbe questo passaggio:"Non ostacolare in maniera spoporzionata libertà movimento". - (PRIMAPRESS)