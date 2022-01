Bruxelles, le parole di Metsola e Letta alla Commemorazione di David Sassoli al Parlamento Europeo

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Si è conclusa la Cerimonia di commemorazione nella plenaria del Parlamento Europeo per ricordare il presidente scomparso David Maria Sassoli. "David ha lottato coraggiosamente fino alla fine. Le sue battaglie contro la povertà, l'ingiustizia e l'isolamento ci saranno d'esempio". Lo ha detto la presidente ad interim del parlamento europeo Roberta Metsola. David Sassoli "credeva fermamente che la democrazia non può essere data per scontata. Deve essere guadagnata più e più volte di nuovo". Con queste parole Enrico Letta è intervenuto alla comme- morazione del presidente del Parlamento europeo. "David ci ha lasciato una grande eredità", ha aggiunto Letta.

Intanto dall'Italia arriva la proposta della Commissaria straordinaria della riqualificazione del Carcere di Santo Stefano a Ventotene da intitolare a Sassoli. La richiesta, è stata lanciata dalla Commissaria straordinaria del governo Silvia Costa e dal ministro della Cultura Franceschini, è stata accolta dal premier Draghi: "Una linea ideale tra il passato e la rinascita del progetto europeo, di cui Sassoli è stato appassionato protagonista". Il progetto prevede una "Scuola di Alti pensieri",che accolga le migliori esperienze formative su diritti umani, giustizia, democrazia e solidarietà. - (PRIMAPRESS)