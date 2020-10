Bruxelles: la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen è in autoisolamento. Aveva partecipato ad una riunione con una persona positiva

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La presidente della Commissione Ue von der Leyen ha comunicato di essere in autoisolamento. "Sono stata informata di aver partecipato a un incontro, martedì, a cui era presente una persona che ieri è risultata positiva al Covid-19. In applicazione delle regole in vigore, sarò in auto-isolamento fino a domattina", dice von der Leyen. Risultata negativa a un test giovedì, ha ripetuto oggi l'esame. - (PRIMAPRESS)