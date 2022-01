Bruxelles: iniziate le votazioni per il nuovo Presidente Parlamento Europeo. Quattro i candidati in corsa

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Sono iniziate questa mattina 18 gennaio, le consultazioni di voto per eleggere il nuovo Presidente del Parlamento Europeo che dovrà riempire il vuoto della carica dopo la scomparsa di David Sassoli al quale ieri la plenaria ha tributato la commemorazione con le parole dei vertici europei e della presidenza di turno francese con Emmanuel Macron. I candidati in corsa, presentati dai gruppi politici, sono Roberta Metsola (PPE,MT) che ricopriva già l'interim durante la degenza in ospedale di Sassoli, Alice Kuhnke (Verdi/ALE,SE), Kosma Złotowski (ECR, PL) e Sira Rego (La Sinistra, ES). I quattro nomi erano stati annunciati ieri sera in plenaria dal vicepresidente del Parlamento, Pedro Silva Pereira (S&D, PT). Il mandato del nuovo presidente scadrà il 2024.In caso di candidati pari voto si procederà ad un terzo e quarto turno fino alle 18,30. - (PRIMAPRESS)