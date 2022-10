Bruxelles: domani Consiglio Europeo su energia e Ucraina. Ultima presenza di Draghi

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - È convocato per domani 20 ottobre il Consiglio europeo che dovrà discutere di Ucraina, energia, questioni economiche e relazioni esterne. La riunione fa seguito al Consiglio europeo informale tenutosi a Praga il 7 ottobre, nel corso del quale i leader dell'UE hanno discusso della guerra della Russia contro l'Ucraina e del suo impatto sulla crisi energetica e sull'economia in Europa.

Sulla questione Energia I leader dell'UE valuteranno la situazione dei prezzi dell'energia e della sicurezza dell'approvvigionamento, comprese le misure di ottimizzazione del mercato e i progressi compiuti nella riduzione della domanda. Decideranno inoltre in merito a eventuali ulteriori azioni da intraprendere.

Per quanto riguarda l'Italia, c'è da segnalare che sarà l'ultimo Consiglio in Europa a cui parteciperà Mario Draghi nel suo ruolo di Presidente del Consiglio. Draghi oggi terrà anche l'ultimo Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi dov'è questa mattina ha incontrato la stampa per un saluto di commiato dicendo che "sono stati 20 mesi straordinari in buona coscienza". E sul rapporto con la stampa ha detto "voi avete svolto un servizio straordinario. E avete avuto il mio rispetto per una stampa libera". - (PRIMAPRESS)