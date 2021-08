Bruxelles: Borrell (UE) avverte i talebani:”Le occupazioni con forza fRanno scattare l’isolamento internazionale”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Passo della diplomazia europea in reazione all'offensiva dei guerriglieri talebani in Afghanistan. "Se il potere verrà preso con la forza e verrà ricreato un emirato islamico -ha reso noto in un comunicato l'alto rappresentante della diplomazia Ue Borrell- i talebani affronteranno il non riconoscimento, l'isolamento, la mancanza di sostegno internazionale e la prospettiva che il conflitto e l'instabilità continuino in Afghanistan", Un avvertimento, in realtà che scatta con notevole ritardo considerato che i talebani hanno già riconquistato 10 città. - (PRIMAPRESS)