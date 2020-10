Brusaferro (ISS): "Questa crescita indica una nuova fase dell'epidemia. Bisogna Scaglionare i trasporti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli epidemiologi correggono il tiro rispetto alle settimane scorse e ammettono che non è più una sacca della prima ondata di pandemia ma è un’altra fase che sta avanzando. “Questa crescita - dice il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro - ci dice che siamo in una nuova fase dell’epidemia. Se oggi si rispettano le regole, si possono evitare nuovi provvedimenti". Gli effetti delle nuove misure "si vedranno dopo la fine della prossima settimana". "Grande attenzione" sulle Rsa, dove il virus sta tornando. Ma l’approccio di “difesa” contro il virus evidenzia il ritardo di una rete di test-point per i tamponi capaci di fornire risposte immediate per evitare ulteriori contagi in caso di positività di un soggetto. Sul rischio trasporti pubblici Brusaferro sostiene sull’opportunità di "Scaglionare orari delle attività”. - (PRIMAPRESS)