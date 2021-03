Brogli elettorali: arresti a Reggio Calabria per alterazione del voto. Undici le misure cautelari del Gip

(PRIMAPRESS) - REGGIO CALABRIA - Alterazione del voto,falsità ideologica in atto pubblico e abuso d'ufficio nell'ambito delle ultime elezioni comunali. Per queste accuse la Digos di Reggio Calabria sta dando esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di 6 soggetti indagati a vario titolo. Nei confronti di 5 persone il gip,accogliendo le richieste della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. In un altro caso, si è adottata la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio pubblico. - (PRIMAPRESS)