Brindisi: uomo ustionato con l'acido dalla moglie dopo una lite. La donna fermata dalla Polizia è risultata positiva al Covid

(PRIMAPRESS) - BRINDISI - Un uomo di 52 anni è rimasto gravemente ustionato su tutto il corpo. A quanto ricostruito dalla polizia, è stato aggredito dalla moglie con acido muriatico al culmine di una lite. Codice rosso per l'uomo, ricoverato in prognosi riservata. La donna ha ustioni alle mani. La scena è stata ripresa dalle telecamere dei negozi di zona. I due erano in auto. Lui è corso fuori per chiedere aiuto ed è stato soccorso dai passanti mentre la donna è stata fermata dalla Polizia e trovata anche positiva al Covid-19. - (PRIMAPRESS)