Brigate Rosse: la Corte d'Appello di Parigi nega l'estradizione di 10 ex terroristi

(PRIMAPRESS) - FRANCIA - Non si conoscono ancora tutte le motivazioni per cui la Corte d'Appello di Parigi ha negato l'estradizione a 10 ex brigatisti rossi. La richiestra di estradizione, formulata dall'Italia per i 10 ex brigatisti rossi, arrestati nell'aprile 2021, nell'ambito dell'operazione "Ombre rosse" è stata respinta quest'oggi. Tra i 10 BR ci sono, Giovanni Alimonti, Marina Petrella, Roberta Cappelli, Giorgio Pietrostefani, condannato come uno dei mandanti dell'omicidio Calabresi. La Corte ha spiegato che la decisione si è basata sugli articoli 6 e 8 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, troppo poco per capire le motivazioni della Corte. - (PRIMAPRESS)