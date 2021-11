Brigadiere accoltellato a Torino: già oggi l'interrogatorio in carcere di un 16enne costituitosi nella notte

(PRIMAPRESS) - TORINO - Fermato un 16enne nella notte che potrebbe essere l'autore dell'accoltellamento del brigadiere Maurizio Sabbatino di 53 anni che pur essendo fuori servizio ha tentato di sventare una rapina in una farmacia di Torino. Si tratta di un italiano di 16 anni che, forse a causa della pressione investigativa dei carabinieri su tutta la provincia, ha deciso di presentarsi al commissariato di polizia Madonna di Campagna. È stato sottoposto nella notte a fermo. Proseguono intanto da parte dei carabinieri le ricerche del complice. Mentre sono stabili le condizioni del militare accoltellato.I malviventi erano fuggiti con il bottino a bordo di uno scooter e lunedì sera era iniziata una «caccia all’uomo» con posti di blocco nelle principali strade della periferia Nord di Torino. L’assalto alla farmacia numero 12 era iniziato poco dopo le 19. Due uomini erano entrati nel negozio all’angolo con via Lemmi con il volto coperto, armati di pistola e coltello. Avevano costretto due farmaciste a svuotare la cassa e poi le avevano obbligate ad aprire la cassaforte nel retro. Mentre cercavano di raggiungere l’uscita nel negozio, era entrato il brigadiere Sabatino. Il militare, in servizio nella vicina caserma della compagnia Oltre Dora, era in borghese e non armato perché non di turno. Ma non appena si è reso conto di quello che stava succedendo, si è qualificato e ha lanciato contro i banditi i prodotti in esposizione. - (PRIMAPRESS)