Briand (Oms): "Si dovrà riaprire in sicurezza ma il futuro prossimo sarà ancora con la mascherina protettiva"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo scenario prefigurato da Sylvie Briand, la virologa francese dell'Organizzazione mondiale della sanità, è di un futuro prossimo con la mascherina protettiva che dovrà essere indossata al pari degli indumenti intimi. Ora occorrono "misure che ci consentano di riaprire in modo sicuro", anche perché "la difficoltà ora è che sull'immunità non si sa ancora molto",ha detto Briand in una intervista di questa mattina. "Servirà una decisione politica per far tornare la vita alla normalità più velocemente possibile pur mantenendo le condizioni di sicurezza", ha aggiunto. I vaccini, ha continuato, "sono ottimi per ridurre i rischi di malattia grave e gestire meglio la crisi. Non è però l' unico strumento,bisogna restare prudenti, usare mascherine e distanziamento". - (PRIMAPRESS)