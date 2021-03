Breton (Commissario UE) : ""Tutte le dosi AstraZeneca resteranno in Europa sino a quando non saranno onorate le fornitura"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Abbiamo gli strumenti e faremo in modo che tutte le dosi" di AstraZeneca "restino in Europa fino a quando la società non onorerà i suoi impegni". Così il Commissario Ue per il mercato interno,Breton,visitando lo stabilimento di Barcellona della società farmaceutica Reig Jofre che da metà giugno si occuperà dell'infialamento del vaccino Johnson&Johnson."L'Europa dovrebbe essere leader mondiale nella produzione di vaccini anti-Covid entro fine anno, con 52 fabbriche che prendono parte al processo in tutto il continente". - (PRIMAPRESS)