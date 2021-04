Brescia: un dodicenne istigato e armato da un parente spara ad un uomo di 31 anni ora in prognosi riservata

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Avrebbe dato la pistola a un dodicenne suo parente per sparare al rivale in amore. E'successo a Montichiari (Bs). Non è ancora stata fissata l'udienza di convalida del fermo per il 27enne bresciano accusato di essere il mandante di un tentato omicidio e detenzione di arma illegale, per aver dato una pistola al 12enne che venerdì sera ha sparato e ferito un uomo di 31 anni. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non è in pericolo d - (PRIMAPRESS)